Тысячи фейерверков в акватории Невы и победные залпы «Катюш» с Троицкого моста. Новый маршрут белоснежного брига «Россия», алые паруса со световой инсталляцией и парадный ореол из ярких лучей. Бассейны и музыкальные фонтаны, гигантская Жар-птица, синхронизация света, музыки и 3D-графики, хрустальные объекты, оптическая иллюзия прозрачного экрана на главной летней сцене страны. Школьники и студенты из зарубежных государств. Миллионы людей по всему миру увидели легендарный праздник выпускников «Алые паруса».

28 июня на Дворцовой площади собрались десятки тысяч выпускников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области и других регионов страны. Почетными гостями стали более 500 выпускников из городов Донецкой Народной Республики, в том числе города-побратима Санкт-Петербурга — Мариуполя. Еще столько же — из Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, стран Африки, республик Беларусь, Абхазия, Молдова, Узбекистан, Киргизия.

Первым с поздравлением и напутственными словами к выпускникам обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: «Алые паруса» — это праздник для выпускников всего мира. Этот праздник дарит вам Россия! В России живут смелые, добрые, искренние люди. Россия — страна мужественных людей, где каждый из нас: от школьника до президента — верен своей стране, своим друзьям, идеалам, готов сражаться и побеждать за них, как побежали наши отцы и деды 80 лет назад. «Алые паруса» — это символ надежды и мечты, боритесь за нее, дерзайте, сражайтесь, побеждайте! Мы верим в вас, наследники! Побеждайте вместе с Россией. Россия — страна побед! У Санкт — Петербурга есть еще одно имя — город-герой Ленинград. Будьте его достойны! Петербург — это место, где сбываются мечты!»

Высокотехнологичная сцена в виде огромного распахнутого окна, подвижные экраны и гигантский реквизит. Здание Главного штаба — как неотъемлемая часть декораций.

Главная тема праздника — победа и качества, которые необходимы для успеха.

Ведущие концерта — Митя Хрусталев и Дарья Блохина. Каждый из концертных блоков — олицетворение тех качеств, которые ведут к победе. Все элементы выступлений — танцы, видеографика, музыка — были наполнены особым значением и несли глубокую смысловую нагрузку: переход к новым горизонтам, преодоление трудностей и личных границ, сохранение традиций и мудрости прошлого, надежда и вера, любовь, сила духа, гордость за родную страну, уважение к историческому наследию.

Исполнители песен и артисты работали во всех возможных плоскостях: на сцене, в воздухе и под водой.

Зара появилась на гигантском световом кольце, парящем над сценой. Солист группы The Hatters — на гравитроне. А во время одной из композиций с экрана огромный пушкинский кот с золотыми цепями подпевал музыкантам.

В блоке с Bearwolf на экранах разыгралась настоящая борьба темных сил. В кульминационный момент на сцену вылетела гигантская Жар-птица — символ победы добра над злом. Размах её крыльев — десять метров. Такого на Дворцовой еще не было. Как и артистов водного театра. Под каждый номер они меняли костюмы и реквизит, и даже танцевали в бассейнах в туфлях на каблуках.

Была затронута и одна из самых трагичных страниц в истории города на Неве — блокада Ленинграда. Эпилогом концерта стал особый номер. На сцене — композитор и музыкант Никола Мельников с оркестром и хором — всего 70 человек. Музыкальная компиляция Седьмой симфонии Шостаковича послужила напоминанием о силе человеческого духа и стойкости жителей Северной столицы. После чего прозвучала всем знакомая жизнеутверждающая песня «Прекрасное далеко». Простая, но очень важная: какие бы тяжелые испытания не выпали на долю человека, надо побеждать и идти вперед вместе со своей страной.

После полуночи, в 00:40 действо продолжилось в акватории Невы.

Кульминацией праздника стало красочное водно-пиротехническое шоу на воде, главным режиссером-постановщиком которого уже несколько лет является Михаил Колпахчиев:

— У нас действительно очень уникальный праздник, таких масштабных мероприятий в мире нет. Он многокомпонентный, поскольку включает в себя концерт, водно-пиротехническое шоу, театрализованные номера для телевизионной трансляции. Наша задача — рассказать историю, добавить музыкальную основу и, конечно показать во всей красе громаду алых парусов и белоснежный бриг «Россия». Это яркий символ, который сразу бьёт по всем нужным вдохновляющим струнам души всех, кто видит шоу.

Вместе с героями водно-пиротехнического шоу телезрители совершили путешествие сквозь время и пространство, погрузились в знаковые эпизоды жизни большой страны, побывали в прошлом, заглянули в будущее и вспомнили, что наши победы во многом зависят от нас самих.

Знакомые многим хиты прозвучали с площадок шоу, у каждой из которых свое название: «Победа добра», «Победа любви», «Победа науки», «Победа воли». У Петропавловской крепости был установлен портал в исследовательский центр, где кипела работа над токамаком. За длинным столом у Зимнего дворца собрались семьи из разных эпох, но с одинаковыми ценностями, верой в человека и любовью к Родине. Впервые была задействована крыша отеля «Санкт-Петербург», где была установлена гора, которую покорял герой-выпускник.

Кульминацией водной феерии стал проход брига «Россия» под алыми парусами в акватории Невы. В этом году были применены водно-пиротехнический эффект и специальные изделия, которые создали иллюзию стелющегося по воде ковра. По светящемуся полотну белоснежный бриг вошел в разведенный створ Дворцового моста и под тысячи залпов салюта проследовал вдоль Дворцовой набережной.

Во время разворота на 360 градусов звучал Гимн России, который вместе пели все, кто был на набережных Невы. В этот момент тысячи выпускников загадали свои самые заветные желания. Музыкальной точкой шоу стал «Гимн Великому городу». Сольную партию для фортепиано исполнил итальянский музыкант Лоренцо Баньяти.

С Троицкого моста дважды прогремела торжественная канонада из ракетных установок «Катюша» — символа военной мощи СССР в Великую Отечественную войну. 200 зарядов «Комета» стали частью мизансцены «Победа». Еще 120 — финальным аккордом всей водной феерии. Одна из «Катюш» — настоящий музейный экспонат времен войны. Ее бережно хранит патриотическое объединение «Ленрезерв». В эту ночь залпы орудий подтвердили, что мечты обязательно сбудутся, а впереди вчерашних школьников ждет много побед.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала