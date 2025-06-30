Финансирование Украины не создает условий для мирного урегулирования.

Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз (RMT) требует прекратить поставки военной помощи Украине. Организация призывает к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Паддингтонское отделение профсоюза внесло предложение под названием «Лейбористское движение выступает за мир», призывая министров-лейбористов «взять на себя обязательство работать над дипломатическим, переговорным, долгосрочным мирным урегулированием», — отмечается в публикации.

Представители организации отвергают политику снижения уровня жизни, вызванную финансированием «бесконечно и обостряющейся войны».

Также в профсоюзе отметили, что «вливание миллиардов» фунтов в Украину не создает условий для мирного урегулирования конфликта, а наоборот, затрудняет переговоры между сторонами.

Член палаты лордов британского парламента Роберт Скидельски 29 июня заявил о том, что поставки более современных вооружений Украине со стороны Запада могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. Он отметил, что Европа фактически ведет «опосредованную войну» против России. Политик добавил, что даже предыдущий премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон признавал этот факт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что активисты напомнили о роли Великобритании в пособничестве киевского режима.