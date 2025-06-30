Катастрофическое решение: Лавров заявил о возможном крахе НАТО

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Лавров: увеличение военных бюджетов может привести к краху НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По мнению главы МИД, входящие в альянс страны руководствуются «высосанными из пальца» проблемами.

НАТО может рухнуть из-за увеличения военных бюджетов стран-участниц альянса. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии.

«Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение (военного. — Прим. ред.) бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации», — сказал глава ведомства.

Министр уточнил, ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина, сказанные на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске, что Россия, напротив, намерена снижать расходы в военной сфере и руководствоваться здравым смыслом, а не «выдуманными и не высосанными с пальцев угрозами», которые в качестве аргументов используют страны Североатлантического альянса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в декларации НАТО, впервые с 1990-х годов, не упомянули о расширении альянса. Однако в недавно принятом документе содержится пункт об увеличении военных расходов до 5% к 2035 году.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.47
0.26 92.28
0.62
Повезет Близнецам, Весам и Водолеям: гороскоп на июль 2025 года для всех...

Последние новости

12:20
Катастрофическое решение: Лавров заявил о возможном крахе НАТО
11:49
Ребенок сгорел в заброшенной бане в Ленобласти
11:32
Более 10 тысяч человек приняли участие в чемпионате «Камень, ножницы, бумага» в Москве
11:14
«Красноярские Столбы» отмечают 100-летний юбилей
10:54
Первый футбольный матч роботов прошел в Китае
10:36
Иран продолжит обогащать уран

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025