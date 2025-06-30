В Москве на улице Плеханова прогремел взрыв

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 54 0

Очевидцы сообщают о пожаре в гостинице.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На улице Плеханова в Москве прогремел взрыв, после чего, по словам очевидцев, вспыхнул пожар в здании гостиницы «Перово Плаза», об этом сообщил в Telegram-канал телеканала «Звезда».

Информации о пострадавших не поступало.

Причиной хлопка, как сообщает ТАСС, стала некорректная эксплуатация дизельного котла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве на свадебном торжестве в Подмосковье. По известным данным произошло воспламенение пиротехнического оборудования. Изделие взорвалось, а его частицы попали на гостей церемонии, которые получили ожоги, синяки и царапины. К счастью, обошлось без серьезных повреждений и сильно пострадавших.

Невеста поделилась подробностями инцидента и заявила, что это произошло две недели назад, а сотрудник, несший ответственность за пиротехнику, опоздал на полтора часа, поспешно устанавливал оборудование и за случившееся вернул лишь 50% стоимости свадебного инвентаря. Кроме того, он отказался признавать свою вину.

Молодожены в полицию заявлять не стали.

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