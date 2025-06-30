Разворот в сторону Украины? Чего ждать в случае введения США пошлин в 500%

Политологи объяснили непостоянство позиции Трампа в отношении России.

Пошлины в 500%, которые может ввести президент США Дональд Трамп против государств-партнеров России, сильнее ударят по самим Соединенным Штатам, чем по РФ. Об этом 5-tv.ru рассказали политологи Артемий Атаманенко и Антон Бредихин.

Атаманенко сомневается в том, что этот законопроект вообще примут в Вашингтоне, так как нет политического единства даже внутри Республиканской партии, представителем которой и является Трамп. В Конгрессе США ситуация тоже неоднозначная, поэтому прогнозировать вероятность, что такие пошлины все же будут взиматься, тяжело.

При этом политолог подчеркивает, что даже если закон примут, на российской экономике это отразится не сильно.

«Мы, скорее всего, увидим какие-то новые лазейки. Очевидно, что они там найдутся. Это усложнит цепочки поставок, но глобально, как будто бы мы здесь радикального изменения механизма не увидим. Да, станет сложнее, если проект пройдет. Очевидно, что потребуются более существенные суммы для обеспечения тех цепочек поставок, которые есть сейчас», — объяснил Атаманенко.

Бредихин же уверен, что те страны, которые оставались партнерами России на протяжении последних трех лет, после введения этих санкций не перестанут с РФ сотрудничать. На нашей стране серьезно это не скажется, а вот по США данная мера может ударить сильно.

Reuters /Carlos Barria; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

«Это будет еще один виток разозленности, в том числе внутри американского общества. И, соответственно, США получат еще одну возможность для формирования параллельной оппозиции и раскола: в политических элитах, усиление оппозиции Демпартии и усиление оппозиции сепаратизма со стороны целого ряда американских штатов», — предположил Бредихин.

Оба эксперта обращают внимание на непостоянство позиции главы Штатов. Атаманенко объяснил это особенностями Трампа как лидера. Он пробует разные подходы. А пошлины — это лишь еще одна стратегия в виде санкционного давления.

«Трампу несвойственна системная политическая логика. Он действует по наитию, по своим эмоциям во многом. Поэтому, если кратко отвечать на вопрос: „Почему перешел к такому подходу?“, потому что ему так показалось более эффективным. Может быть, завтра ему покажется эффективным что-то другое», — заметил Атаманенко.

Его коллега же считает, что президент США больше предприниматель, чем политик.

«Трамп видит мир как рынок, соответственно, он торгуется. И все его шаги с этими подъемами санкционных мер либо какими-то резкими, на наш взгляд, разворотами в сторону Украины — это все элементы одного большого торга, в рамках которого Трамп пытается получить максимальную выгоду только для себя, даже не для США», — уверен Бредихин.

Поэтому политолог делает выводы, что интересы России или Украины ему не интересны. Он всего лишь использует ситуацию для максимальной наживы.

О том, что США планируют ввести пошлины в размере 500% для торговых партнеров России, которые не оказывают поддержку Украине, сообщил прежде сенатор-республиканец Линдси Грэм*. Он отметил, что мера в первую очередь будет направлена против Индии и Китая.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов