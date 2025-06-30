«Пилят сук, на котором сидят»: Еврокомиссия просчиталась при введении санкций против РФ

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 31 0

СВР: в Европе убеждают Еврокомиссию во вреде ужесточения санкций против РФ

Европейских чиновников обвинили в просчетах при санкциях против России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Эксперты пытаются убедить евробюрократов отказаться от антироссийской политики.

Ряд европейских аналитиков активно настаивает на том, чтобы Еврокомиссия пересмотрела курс на дальнейшее усиление санкционного давления против России. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что авторы подобных инициатив упрекают евробюрократов в серьезных стратегических ошибках, в частности, в решении об отключении большинства российских банков от международной системы SWIFT.

Как подчеркнули в СВР, российские финансовые институты быстро выстроили альтернативные механизмы взаимодействия с зарубежными партнерами. При этом ограничения ЕС нанесли удар по репутации SWIFT, подорвав доверие стран Глобального Юга, которые теперь воспринимают эту систему как инструмент политического давления.

В результате в Китае, России, Индии и Саудовской Аравии ускоренными темпами развиваются собственные платформы для международных расчетов, к которым уже присматриваются и другие иностранные партнеры.

В СВР также заявили, что негативных последствий можно было бы избежать, если бы в Еврокомиссии внимательнее прислушивались к мнению экспертов. Однако европейские чиновники, продолжая антироссийскую политику, фактически «пилят сук, на котором сидят».

Ранее 5-tv.ru сообщил об отмене антироссийских санкций, которые затрудняли строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

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