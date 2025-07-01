Либеральная диктатура: Захарова прокомментировала обвинения в адрес Гуцул

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

Захарова про обвинения в адрес Гуцул: в Молдавии куется либеральная диктатура

Либеральная диктатура: Захарова прокомментировала обвинения в адрес Гуцул

Фото: Денисов Вадим/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Молдавии хотят посадить главу Гагаузии в тюрьму на девять лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале обвинения в адрес главы Гагаузии Евгении Гуцул, сказав, что Евросоюз превращает Молдавию в «либеральную диктатуру».

«Европейские антиценности в действии. Из трудолюбивой страны Брюссель кует либеральную диктатуру», — написала Захарова в публикации.

Стало известно, что прокурор запросил для Гуцул наказание в виде девяти лет лишения свободы по обвинению в незаконном финансировании партии «Шор», деятельность которой запрещена в Молдавии. Кроме того, ей постановили запретить занимать государственные должности в течение пяти лет.

Эти обвинения, в частности, касаются финансирования в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил об изоляции Гуцул молдавскими властями. В борьбе с правдой молдавские власти выбрали самый простой и понятный для них путь.

Евгения Гуцул, по его словам, является законно избранным лидером своей автономии и действия против нее можно назвать только подлым и беспрецедентным шагом.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.53
0.06 92.27
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:57
Россия передала Индии фрегат Tamal
17:53
Для работающих родителей введут ежегодную семейную выплату с 2026 года
17:41
Названы находящиеся под угрозой исчезновения профессии
17:31
Никаких затрат: как недорого избавиться от борщевика
17:26
Не самая лучшая идея: какую еду опасно сочетать с алкоголем
17:22
«Выводки щенков»: Snoop Dogg призвал Дурова перестать плодить детей

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025