В борьбе с правдой молдавские власти выбрали самый простой и понятный для них путь.

Правящий режим в Молдавии пытается изолировать лидера Гагаузии Евгению Гуцул, чтобы она не смогла рассказать людям правду. Такое заявление в студии МИЦ «Известия» на полях ПМЭФ-2025 сделал лидер молдавского оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор.

«Действительно, сегодня, последние месяцы, происходит беспрецедентное, тотальное преследование лидера Гагаузии Евгении Гуцул. Почему? Потому что Евгения — яркий политик, абсолютно других взглядов, чем действующий правящий режим — не стесняющаяся и говоря правду людям в глаза, она ведет свой народ вперед. Конечно же, это не нравится сегодняшнему диктаторскому режиму, а только так я могу назвать сегодняшние проевропейские власти Молдовы», — подчеркнул Шор.

Политик добавил, что в борьбе с правдой молдавские власти выбрали самый простой и понятный для них путь — это изоляция оппонента. При этом Евгения Гуцул, по его словам, является законно избранным лидером своей автономии и действия против нее можно назвать только подлым и беспрецедентным шагом.

«Молдавские власти неоднократно пытались подломить Гагаузию, но до сегодняшнего дня им не удавалось. Я уверен, что мы отстоим права автономии и сегодня», — резюмировал Шор.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Для участия в Северную столицу приехали представители 137 стран. Каждой из них предоставлено свое место на полях ПМЭФ-2025.

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