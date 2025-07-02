Морское КБ «Алмаз» получило почетный знак «За успехи в труде»

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Николай Патрушев приехал в морское КБ «Алмаз»

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Зарембо; 5-tv.ru

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Награду вручил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Председатель морской коллегии Николай Патрушев посетил в Петербурге конструкторское бюро «Алмаз». Помощник президента вручил сотрудникам предприятия почетный знак «За успехи в труде».

Патрушев подчеркнул, что в течение 75 лет оно является одним из ведущих проектных организаций страны, работающих в сфере создания морской техники.

«Ваши достижения в разработке современных технологий для судостроения, применение новейших, в том числе композитных, материалов, создают основу для перспективного развития флота, способствуют укреплению обороноспособности страны и достижению ее подлинного технологического суверенитета», — отметил председатель Морской коллегии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года. значительная часть этих средств будет выделена в рамках нового нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», направленного на достижение технологического лидерства.

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