Дети Прилучного и Муцениеце воссоединились после разлуки

Пока продолжаются судебные разбирательства, которые должны определить, с кем будет жить сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, сам Тимофей уже сделал свой выбор. Как сообщает 7Дней.ru, мальчик решил остаться с отцом.

Это решение стало непростым для Агаты, но она смогла справиться с эмоциями и отпустить ситуацию.

Положительное влияние на актрису, по всей видимости, оказали и новые отношения с Петром Дрангой и беременность. Собравшись с силами, она разрешила дочери Мие поехать к Павлу, чтобы увидеться с братом.

Девочка поделилась в соцсетях кадрами радостной встречи, на которых видно, как тепло ее приняли в новом доме. Тимофей с особым трепетом готовился к приезду сестры. Он подарил Мие популярную игрушку Лабубу, которая вызвала у девочки бурю восторга.

«Спасибо, любимый братик!» — прокомментировала Мия, крепко обнимая Тимофея.

Пользователи сети поддержали поступок Муцениеце и назвали ее примером настоящей мудрости и доброты.

«Вашей маме низкий поклон за то, что в любой ситуации остается хорошей мамой и хорошим человеком. Вы самые родные люди друг у друга, она хочет сохранить эту близость»;

«Какое золотое сердце у Агаты! Отпустила Мию, как бы ни было больно! Мия повезла в тот дом добро! Там оно очень надо», — добавили поклонники актрисы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Агата Муцениеце решила насладиться семейной жизнью и отправиться в семейный отпуск.