В Москве прошло заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»

В Москве прошло заседание Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники отечества». Были подведены итоги работы учреждения, а также обозначены планы на будущее.

Государственный фонд «Защитники Отечества существует два года. Он был создан по указу президента РФ Владимира Путина и направлен на создание эффективной комплексной системы социального сопровождения ветеранов и членов семей участников специальной военной операции.

Чаще всего фонд «Защитники Отечества» назначает меры социальной поддержки и денежные выплаты, связанные с участием в СВО. Граждане также могут получить юридическую помощь и помощи с получением удостоверений ветерана боевых действий или члена семьи ветерана боевых действий.

Более 96% обращений были решены. Эффективность работы фонда отметили ветераны СВО и их близкие, рассказал Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Сегодня особенно важна оценка и доверие фонду „Защитники Отечества“ самих ветеранов специальной военной операции. Все они, многократно обращаясь в фонд, отмечают оказание не просто консультативной и информационной помощи, но и поддержки во всех вопросах. Ветераны получают реальные результаты, это значит, что они удовлетворены оказанной помощью», — сказал Кириенко.

Исходя из данных ВЦИОМ, в достаточной степени информированы о работе фонда «Защитники Отечества» около 68% граждан России. Доверие к фонду продемонстрировали 54% опрошенных. Такой высокий процент доверия — отличный результат для общественной организации. В РФ немногие учреждения имеют аналогичный.

«Таких результатов фонду „Защитники Отечества“ удалось добиться за счет уникального подхода взаимодействия с ветеранами и членам семей участников СВО — за каждым обратившимся закрепляется социальный координатор. По всей стране их работает 4000 человек. Среди них больше 1 000 самих героев СВО и их родственников, которые не понаслышке знают о потребностях защитников», — рассказала заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ветераны СВО совершили тренировочные выходы на Эльбрус.