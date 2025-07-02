«Стали массово рожать»: блогер Столяров рассказал о ценностях россиян

Инфлюенсер отметил, что такая же тенденция наблюдается и в заключении брака.

Россияне стали больше ценить жизнь, поэтому начали массово заводить детей и жениться. Таким мнением поделился фитнес-блогер Алексей Столяров на премьере фильма «Не одна дома 2» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Мы не знаем, что будет завтра. Год так складывается, что все вокруг делают друг другу предложения, женятся, беременеют и рожают. Это означает, что люди стали ценить жизнь очень сильно. Люди стали ценить своих вторых половинок», — поделился он.

По словам Столярова, именно поэтому важно снимать семейное, комедийное и доброе кино «без всяких нагнетаний».

«Не одна дома» как раз совпадает со вкусами Алексея. Фильм во второй раз возвращает нас в историю о школьнице Маше Хаметовой. Однако в этой части родители не оставили дочь без присмотра. А взяли ее в семейное путешествие, в котором девочка поменяется местами со случайной попутчицей.

Певице Милане Хаметовой компанию на экране составили заслуженный артист России Алексей Маклаков, блогер DAVA (настоящее имя — Давид Манукян), самый знаменитый кадет страны Александр Головин и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Милана Хаметова едва не погибла в аварии по вине нетрезвого водителя.