«Стали массово рожать»: блогер Столяров рассказал о ценностях россиян

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 974 0

Блогер Столяров: россиянки стали массово рожать, потому что начали ценить жизнь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Инфлюенсер отметил, что такая же тенденция наблюдается и в заключении брака.

Россияне стали больше ценить жизнь, поэтому начали массово заводить детей и жениться. Таким мнением поделился фитнес-блогер Алексей Столяров на премьере фильма «Не одна дома 2» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Мы не знаем, что будет завтра. Год так складывается, что все вокруг делают друг другу предложения, женятся, беременеют и рожают. Это означает, что люди стали ценить жизнь очень сильно. Люди стали ценить своих вторых половинок», — поделился он.

По словам Столярова, именно поэтому важно снимать семейное, комедийное и доброе кино «без всяких нагнетаний».

«Не одна дома» как раз совпадает со вкусами Алексея. Фильм во второй раз возвращает нас в историю о школьнице Маше Хаметовой. Однако в этой части родители не оставили дочь без присмотра. А взяли ее в семейное путешествие, в котором девочка поменяется местами со случайной попутчицей.

Певице Милане Хаметовой компанию на экране составили заслуженный артист России Алексей Маклаков, блогер DAVA (настоящее имя — Давид Манукян), самый знаменитый кадет страны Александр Головин и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Милана Хаметова едва не погибла в аварии по вине нетрезвого водителя.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.65
0.23 92.68
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:21
В Москве стартовали необычные постановки «Театрального бульвара» на Патриарших прудах
23:03
Россиян предупредили о рисках ранних арбузов на прилавках
22:46
«Нечего было есть»: Наталья Рудова о тяжелом периоде в жизни
22:34
Семья рэпера Тупака скурила его прах: «По кругу пустили»
22:18
Путин пошутил о скором приближении зимы на фоне промозглого лета
22:03
«Стали массово рожать»: блогер Столяров рассказал о ценностях россиян

Сейчас читают

Почему Азербайджан ведет себя столь вызывающе?
Огненные пейзажи: появились кадры со съемок клипа SHAMAN на песню «Прямо по сердцу»
Минфин США разрешил российским банкам проводить сделки по атомной энергетике
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025