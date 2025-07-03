На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Марины

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У девочки нарушение строения сердца, ей требуется сложная операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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День добрых дел на Пятом канале. И наша с вами помощь требуется 10-летней Марине. Страшный диагноз — нарушение строения сердца — разделил ее жизнь на до и после. Девочка страдает одышкой, теряет сознание и устает даже от неспешной ходьбы. Чтобы спасти ребенка, нужна сложная операция стоимостью 1,5 миллиона рублей. У семьи такой суммы нет. Все деньги уходят на ежедневное лечение.

Помочь собрать необходимые средства можем мы с вами. Для этого отправьте СМС на короткий номер 75-11 или отсканируйте QR-код. Он будет на экране во время сюжета.

Марина стесняется камеры и прячется за маму. Но в тоже время не упускает возможности похвастаться своими рисунками. Девочка мечтает стать художницей и писать пейзажи. За любимым занятием больничные будни проходят быстрее. Не забыла она взять с собой и книги — обожает сказки Пушкина, а сейчас вместе с мамой читает Паустовского.

Активные игры на детской площадке девочке запрещены. Ее мучают головокружения и одышка. В любой момент она может умереть. У Марины — гипертрофическая кардиомиопатия нарушено строение сердца. Болезнь проявилась в шесть лет.

«Тревожных сигналов не было, ребенок жил обычной жизнью — ходил в сад, занимался в секции художественной гимнастики. Потом просто пошла в сад и упала в обморок. Мы были в шоке», — рассказывает Яна Кудрявцева, мама Марины.

В коме девочка провела 12 дней. Ей поставили дефибриллятор — он помогает справиться с аритмией и не дает сердцу остановиться.

После комы Марина частично потеряла память, у нее ухудшилась речь. Родители сделали все возможное, чтобы она восстановилась и пошла в школу — сейчас девочка окончила второй класс. Занятия с логопедом и нейропсихологом дали результаты.

Марина постоянно принимает таблетки, каждые полгода проходит обследование в больнице. Но, несмотря на терапию, ее состояние ухудшается. Аритмия проявляется все сильнее, пульс иногда достигает трехсот ударов в минуту. Дефибриллятор может не справиться.

Чтобы спасти девочку, нужно срочно провести сложную операцию на сердце — симпатоэктомию.

«Под эндоскопическим контролем кардиохирург вводит эндоскопы — три небольшие отверстия делает в межреберье и производит денервацию сердца, что позволит снизить количество эпизодов фибрилляции желудочков. Если операцию не провести, пациент может погибнуть», — объясняет детский кардиолог кардиологического отделения НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю. Е. Вельтищева Юлия Исаева.

Стоит такое вмешательство огромных денег — 1 450 000 рублей. Такую сумму семье взять негде — мама работает бухгалтером, а папа водителем. Все их деньги уходят на лечение дочери.

У нас с вами есть возможность помочь Марине, пожертвовав деньги на операцию, которая спасет девочке жизнь и позволит еще долго биться маленькому сердцу.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Марине, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

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