В Петербурге ограничили скорость движения на электросамокатах

В Петербурге взялись за гонщиков на электросамокатах. Теперь кататься по тротуарам и прочим пешеходным зонам можно со скоростью не более десяти километров в час. Причем касается это не только курьеров, а вообще всех жителей и гостей Северной столицы.

Под ограничения попали и другие электрические средства передвижения — велосипеды, гироскутеры, скейтборды и сигвеи.

Кроме того, в городе появились места, где такой транспорт вообще запретили.

Это популярные для прогулок районы — такие, как Дворцовая площадь, Адмиралтейская набережная, Летний сад.

Нарушителей будут выявлять, в том числе по камерам. В этом сезоне уже зафиксировали почти 17 тысяч нарушений. И это только среди тех, кто берет технику в аренду.

Чаще всего — не спешивались на зебре, и катались на одном самокате вдвоем. Кроме того, среди нарушителей оказалось немало детей. Сервис доступен с 18 лет.