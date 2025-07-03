Новоселье отменяется: дольщики в Омске ждут свои квартиры уже 20 лет

Сроки сдачи вновь перенесли — на 2036 год.

На всероссийский антирекорд по срокам строительства претендует скандально известный жилой комплекс в Омске. Вот уже больше 20 лет сотни семей не могут добиться завершения работ. В начале 2000-х дольщики вложили все свои деньги в эту многоэтажку.

Стройку несколько раз замораживали, а сроки постоянно переносили. Новая дата выдачи ключей, 2036 год, звучит как издевательство. Некоторые собственники недостроенных квадратных метров не смогли дожить до новоселья. Есть ли шансы у людей вернуть деньги — выясняла корреспондент «Известий» Екатерина Шилова.

Обманутые дольщики убираются в своих недостроенных квартирах, читают книги, делают ремонт. И даже пьют чай. Радости от такого новоселья никакой. Вместо нее — одиночные пикеты и плакаты с кричащими надписями. Свои новые квартиры жители Омска ждут вот уже 20 лет.

Все началось еще в начале нулевых, когда люди вложили накопления в строительство жилой многоэтажки. Объект обещали сдать в 2009-м, но сроки постоянно переносили. Последней каплей для двух сотен обманутых дольщиков стало известие: долгожданные ключи если и выдадут, то в 2036 году.

Несмотря на все трудности, люди не теряют надежды получить свое жилье. Они пишут письма в компетентные органы и регулярно проводят акции прямо в недостроенных квартирах.

На ситуацию обратили внимание в Следственном комитете. Глава ведомства запросил доклад о ходе расследования уголовного дела. Застройщика подозревают в злоупотреблении полномочиями.

«Одно из таких уголовных дел, именно по злоупотреблению полномочиями завершено, оно направлено в прокуратуру Омской области. Возбуждено уголовное дело в отношении должностных неустановленных лиц министерства строительства Омской области по факту халатных действий с их стороны», — рассказала старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СУ СК России по Омской области Вера Ликовичус.

И это — не единичный случай. Больше тысячи обманутых дольщиков из Краснодара уже десятилетие борются за свои квартиры.

А в Курганской область семьи взяли кредиты на строительство частных домов, но также остались ни с чем.

Проблема долгостроев в России остается одной из самых острых в сфере жилищного строительства. По всей стране таких многоэтажек более 2000. А значит, число людей, которые вложили свои деньги в несуществующие квартиры, в несколько раз больше. И определенности, когда они получат долгожданные ключи — нет.

Что касается омской многоэтажки, то сами жильцы согласны на получение компенсаций. И это стало бы логичным завершением спора, как с моральной, так и с юридической точки зрения. Но, как часто бывает в подобных историях, есть серьезный нюанс.

«Возводила дома компания ООО „Регион“, которая сегодня как раз признана банкротом. Поэтому перспектив на реальное получение денежных средств не так уж много у дольщиков. И сейчас стоит уповать на государственную поддержку, потому что у должника недостаточно имущества», — отметила юрист Екатерина Авдеева.

Ситуация осложняется еще тем, что недострой постепенно разрушается. В любой момент его конструкции могут рухнуть — как и мечты людей о своем новом жилище.