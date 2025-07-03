В Азербайджане обеспечили консульский доступ к задержанным россиянам

В Азербайджане согласовали доступ работников консульства к задержанным россиянам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Москва также призвала Баку вернуть отношения стран к стратегическому союзничеству.

Тринадцать граждан России, в том числе журналистов агентства «Sputnik Азербайджан», задержали в начале июля. Их обвиняют в разных преступлениях: от мошенничества до наркотрафика.

Отношения Москвы и Баку обострились после массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге в рамках расследования серии заказных убийств. Сообщается, что генпрокуратуры России и Азербайджана находятся в постоянном контакте: защита прав граждан обеих стран для них в приоритете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан», имеющих гражданство республики, отпустили под подписку о невыезде. При этом сотрудники СМИ с российским гражданством — глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгения Белоусова — до сих пор находятся под стражей.