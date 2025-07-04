«Единый, большой, красивый»: палата представителей приняла законопроект Трампа

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Палата представителей приняла законопроект Трампа по налогам и госрасходам

«Единый, большой, красивый»: палата представителей приняла законопроект Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Hu Yousong

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Известно, что документ поддержали 218 членов Конгресса, против проголосовали 214.

В четверг, 3 июля, палата представителей конгресса США утвердила «единый, большой, красивый» законопроект, касающийся налогообложения и государственных расходов, предложенный президентом Дональдом Трампом. Трансляция заседания была доступна на телеканале C-SPAN.

По информации, 218 членов Конгресса поддержали предложение, в то время как 214 выступили против.

В настоящее время законопроект передан на утверждение президенту Соединенных Штатов Америки. По имеющимся данным, он поставит свою подпись под документом в пятницу, 4 июля.

В тот же день телеканал CNN сообщил, что сенат Соединенных Штатов Америки, с небольшим преимуществом республиканцев, одобрил предложенный президентом США законопроект о налоговой реформе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утвердил документ, посвященный национальной безопасности (NSPM), который предусматривает усиление мер в отношении Кубы. В соответствии с меморандумом, который продлевает запрет на туристические поездки из США на Кубу, будут проводиться регулярные проверки и осуществляться учет всех операций, связанных с поездками, в течение пяти лет.

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