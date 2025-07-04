Двум участникам банды Басаева и Хаттаба вынесли приговор

Эфирная новость 40 0

Оба получили длительные сроки в колонии строгого режима.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Приговор вынесли двум участникам банды Басаева и Хаттаба, которые в 1999 году напали на военнослужащих на Северном Кавказе. Суд назначил Вахиту Хамзатханову и Тахиру Бегельдиеву 24 года и 21 год в колонии строгого режима.

Утром 4 октября 1999 года в станице Червленной они дождались наших военнослужащих и открыли по ним огонь. Тогда погибли 15 бойцов, еще 28 пострадали. ФСБ продолжает разыскивать членов банды на протяжении 20 лет.

Группировка была активна в годы Второй Чеченской войны. В ее состав входило порядка полутора тысяч человек. Они совершили несколько крупных терактов, среди них — захват заложников в Буденновске и в Театральном центре на Дубровке в Москве.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.78
0.13 93.13
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:54
Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Донецку
15:49
Семь мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области
15:46
В кинопарке «Москино» подготовили культурную программу ко дню рождения Есенина
15:44
Завершено расследование дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной
15:32
Путин: борьба с оборотом наркотиков — важнейшая задача правоохранителей в РФ
15:31
Алый парус связал музейные резиденции на Балтике узами дружбы

Сейчас читают

Женщина умерла во время операции по увеличению груди в Подмосковье
Даже беременность не остановила: почему Муцениеце и Прилучный до сих пор судятся
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025