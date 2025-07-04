Двум участникам банды Басаева и Хаттаба вынесли приговор

Приговор вынесли двум участникам банды Басаева и Хаттаба, которые в 1999 году напали на военнослужащих на Северном Кавказе. Суд назначил Вахиту Хамзатханову и Тахиру Бегельдиеву 24 года и 21 год в колонии строгого режима.

Утром 4 октября 1999 года в станице Червленной они дождались наших военнослужащих и открыли по ним огонь. Тогда погибли 15 бойцов, еще 28 пострадали. ФСБ продолжает разыскивать членов банды на протяжении 20 лет.

Группировка была активна в годы Второй Чеченской войны. В ее состав входило порядка полутора тысяч человек. Они совершили несколько крупных терактов, среди них — захват заложников в Буденновске и в Театральном центре на Дубровке в Москве.