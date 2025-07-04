Песков: РФ внимательно относится к заявлением президента США

Россия внимательно относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина прокомментировал заявления американского лидера по поводу итогов телефонного разговора глав двух государств.

«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции. И предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами. Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию. Также президент информировал коллегу, что мы ожидаем согласования дат третьего раунда прямых переговоров», — отметил пресс-секретарь президента РФ Владимир Путина Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил, что не доволен положением дел по урегулированию на Украине. По его словам, во время разговора с Владимиром Путиным он не смог достичь прогресса. Напомню, телефонный разговор двух лидеров состоялся в четверг.