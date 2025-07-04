Мужчина ударил ребенка ножом в шею в подмосковном Сергиевом Посаде

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 32 0

В этот момент ничего не подозревающий мальчик сидел на качелях.

В Подмосковье задержан подозреваемый в нападении на мальчика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина ударил ножом в шею девятилетнего ребенка в подмосковном Сергиевом Посаде. Напавшим оказался местный житель 1990 года рождения, он уже задержан правоохранителями. Об этом сообщает региональное отделение Следственного комитета (СК) РФ в своем Telegram-канале.

«По подозрению в покушении на убийство ребенка задержан местный житель, 1990 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел сегодня вечером во дворе многоквартирного дома в Сергиевом Посаде на Новоугличском шоссе. Нападавший подошел к ребенку сзади, пока тот сидел на качелях.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Мальчику оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас он находится в Сергиево-Посадской больнице вместе с мамой. К счастью, рана оказалась непроникающей. По прогнозам, там он пробудет около недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ребенок, которого ударили об пол в Шереметьево, начал самостоятельно питаться.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.84
0.06 93.01
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:40
«Сами с усами»: политолог рассказал о телефонном разговоре Путина и Макрона
23:21
Количество бесплатных экскурсий в рамках проекта «Лето в Москве» увеличат в два раза
23:02
Мужчина ударил ребенка ножом в шею в подмосковном Сергиевом Посаде
22:39
Умер композитор главной музыкальной темы сериала «Секретные материалы» Марк Сноу
22:19
Спуски на набережных в центре Петербурга частично ушли под воду
22:03
Хилькевич отчитала подписчиков: «Вы могли пообщаться с успешным человеком»

Сейчас читают

Спуски на набережных в центре Петербурга частично ушли под воду
Вместо бриллиантов — грядки: как изменилась жизнь Насти Ивлеевой после замужества
Позвольте себе просто быть: прогноз Таро на неделю с 7 по 13 июля
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025