Мужчина ударил ребенка ножом в шею в подмосковном Сергиевом Посаде

Мужчина ударил ножом в шею девятилетнего ребенка в подмосковном Сергиевом Посаде. Напавшим оказался местный житель 1990 года рождения, он уже задержан правоохранителями. Об этом сообщает региональное отделение Следственного комитета (СК) РФ в своем Telegram-канале.

«По подозрению в покушении на убийство ребенка задержан местный житель, 1990 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел сегодня вечером во дворе многоквартирного дома в Сергиевом Посаде на Новоугличском шоссе. Нападавший подошел к ребенку сзади, пока тот сидел на качелях.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Мальчику оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас он находится в Сергиево-Посадской больнице вместе с мамой. К счастью, рана оказалась непроникающей. По прогнозам, там он пробудет около недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ребенок, которого ударили об пол в Шереметьево, начал самостоятельно питаться.