Умер звезда сериала «Мухтар» Андрей Бордухаев

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 140 0

В возрасте 49 лет умер звезда сериала «Мухтар» Андрей Бордухаев

Умер звезда сериала «Мухтар» Андрей Бордухаев

Фото: Кадр из сериала «Принцип Хабарова», 2013 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер долгое время боролся с тяжелым диагнозом.

В Польше на 50-м году жизни умер белорусский актер театра и кино Андрей Бордухаев. О его смерти в социальных сетях сообщил друг и коллега, актер Игорь Сигов.

По словам Сигова, артист умер после продолжительной болезни.

«Долгое время Андрей и его семья почти никому не рассказывали о болезни, надеясь справиться самостоятельно и когда-нибудь поделиться радостной новостью о победе над тяжелым диагнозом», — написал Сигов.

Бордухаев начал карьеру на киностудии «Беларусьфильм» в качестве ассистента режиссера, служил в Гомельском молодежном театре и Гомельском областном драматическом театре. В 2016 году он основал камерную театральную студию «Тим Театр». В 2020 году артист уехал в Польшу.

Также он снимался в российских проектах, сыграв эпизодические роли в популярных сериалах, включая «Мухтар. Новый след» и «Ментовские войны».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Татьяна Шелига. Ей было 76 лет.

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
78.84
0.06 93.01
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:18
Сестра Жанны Фриске попала в больницу: «Дай бог, чтобы все было хорошо»
20:57
Дочь Виктории Бони подала матери «плохой» пример
20:38
Марго Овсянникова начала ходить по клубам с 10 лет: «Тусила с самого детства»
20:19
На Солнце зарегистрировали выброс рекордно большого протуберанца
20:00
Умер звезда сериала «Мухтар» Андрей Бордухаев
19:39
Лукашенко рассказал об «остервенелой борьбе» Европы против правды о ВОВ

Сейчас читают

«Это не домработница, которая драит унитазы»: психолог Абравитова про выбор няни
Три причины: почему ваш организм не понимает, что вы сыты
Ангел или демон? Более 40 ролей в кино и любовные драмы умершего от рака звезды «Зачарованных» Макмэхона
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025