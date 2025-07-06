От Екатерины Великой до хот-догов: что скрывает День независимости США

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В США прошли массовые мероприятия в честь Дня независимости

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alex Brandon - Pool via CNP; 5-tv.ru

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В Штатах 4 июля прошли традиционные праздничные мероприятия, включая парады, концерты и конкурсы.

В Америке накануне отметили главный государственный праздник — День независимости. Бомбардировщики, что вопреки всем законам атаковали Иран, пролетели над Белым домом, благодарная публика впечатлилась футуристическим формам B-2, но в целом празднуют четвертое июля в каждом штате по-разному, где-то традиционными парадами, где-то местными конкурсами — в Нью-Йорке в этот день принято есть хот-доги на скорость. В 17-й раз победу одержал Джо Честнат, который за десять минут умудрился впихнуть в себя и прожевать 70 булочек с сосисками и одну надкусил. Недотянул немного до собственного рекорда в 76 хот-догов.

Как-то сейчас не принято говорить, но обрели свою независимость североамериканские колонии не без помощи России в свое время. Когда Лондон понял, что не может справиться с бунтовщиками, обратился к России за военной помощью, но императрица Екатерина Великая британскому королю Георгу отказала. Потом Лондон попытался задушить Америку морской блокадой, и опять же Россия отказалась подчиняться и с молодыми Штатами торговала. А вслед за нами шведы, датчане, голландцы, французы, само собой, те вообще бросились воевать с англичанами на новом театре военных действий.

В общем, четвертое июля — это и наш в какой-то степени праздник. Штаты по замыслу отцов-основателей создавались как некое идеальное государство, свободное от монархов, где свобода и политическая, и религиозная, где верховенство закона и рыночная экономика. На словах, а на деле — рабство, Дикий Запад и истребление коренного населения. Но что мы о плохом, все-таки праздник у людей.

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