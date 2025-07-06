Любовь к спорту с детства: какие возможности для занятий футболом есть в Москве

Футбол считается одним из самых популярных видов спорта в Москве — им занимаются 374 тысячи человек. Он играет важную роль в реализации общей стратегии развития физической культуры и спорта столицы до 2030 года, в рамках которой предусмотрена модернизация действующих спортивных комплексов с футбольными полями и с универсальными спортивными залами. Это позволит сделать данный вид спорта более доступным для москвичей, а тренировки — более комфортными.

До 2030 года масштабная программа комплексного капитального ремонта охватит 175 спортивных объектов, подведомственных столичному Департаменту спорта. Среди них стадионы «Ангстрем», «Автомобилист», «Первомайский», «Молния» и другие.

Обновят футбольные поля, спортивные зоны, технические площадки, ограждения полей, системы освещения и навигации. На некоторых объектах планируют возвести трибуны, фан-секторы, входные группы и смонтировать системы контроля. Благоустроят дороги и тропинки, озеленят территории, установят малые архитектурные формы

Стадионы и универсальные залы

Сейчас в Москве насчитывается 1416 зон, предназначенных для занятий футболом. Они расположены на территории крупнейших стадионов столицы, таких как Большая спортивная арена «Лужников», «Лукойл Арена» («Спартак»), «ВЭБ Арена» (ЦСКА), «ВТБ Арена» («Динамо»), «РЖД Арена» («Локомотив») и реконструируемый стадион «Торпедо».

За 2024 год модернизировали более 14 объектов, где можно тренироваться и играть в футбол. Среди них спортивные комплексы «Ясенево», «Восточный», «Рекорд», «Олимпия», «Скиф», «Севастопольский», «Бутырский», «Икшинский», «Москворечье», «Звезда», «Рокотова» и другие. Также капитально отремонтировали футбольный манеж спортивного интерната «Чертаново». Теперь здесь можно не только тренироваться, но и проводить турниры.

Уже сегодня москвичи могут заниматься футболом на 141 полноразмерном поле, в 70 футбольных манежах и на 1205 специализированных площадках.

Современная инфраструктура спорткомплексов включает специализированные поля с искусственным покрытием. Оно соответствует международным и национальным нормативам, в том числе обладает необходимыми амортизационными свойствами, является долговечным и рассчитано на любую погоду. А универсальные залы предназначены не только для тренировок, но и для улучшения общефизической и специальной подготовки спортсменов любого уровня.

Тренировки и секции

В системе Москомспорта дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по футболу реализуется в семи учреждениях. Это Московская футбольная академия, спортивный интернат «Чертаново», физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы», Московская комплексная спортивная школа «Зеленоград», спортивная школа олимпийского резерва «Москвич», Московская комплексная спортивная школа «Новая Москва» и Московская комплексная спортивная школа олимпийского резерва «Юг». Здесь занимаются в общей сложности 10 566 человек, они находятся на разных стадиях подготовки.

Для тех, кто хочет тренироваться на любительском уровне, организованы бесплатные детские и взрослые секции. Сейчас в столице работает 132 группы, в которых под руководством 36 инструкторов занимаются 1954 человека. Присоединиться к бесплатным тренировкам по футболу также можно в рамках летнего сезона проекта «Мой спортивный район» на дворовых и парковых территориях по всей Москве. Подробная информация о расписании и записи находится на официальном сайте проекта.