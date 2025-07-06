В Турции забили тревогу из-за скрытого Киевом сбоя на Южно-Украинской АЭС

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 52 0

Инцидент не отражен в отчете МАГАТЭ.

Киевский режим скрыл сбой в работе реактора на Южно-Украинской АЭС

Фото: Кремко Александр/ТАСС

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Власти Украины не предоставили информацию о сбое в работе реактора на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС). Об этом пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на засекреченные документы Службы безопасности Украины (СБУ).

Согласно информации зарубежных СМИ, причиной сбоя в работе реактора на АЭС могла стать некачественная эксплуатация. Повреждения могли привести к катастрофе. Несмотря на это, об этом происшествии не было доложено Международному агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Секретный документ показывает, что была сокрыта авария реактора на Южно-Украинской АЭС из-за „нарушений условий эксплуатации“. Возможно, это инцидент, который едва не стал катастрофой», — говорится в статье.

На украинской АЭС были якобы повреждены энергоблоки. Именно из-за этого мог случится сбой в работе реактора или в системах безопасности, которые с ним связаны. Автор статьи уверяет, что подобные повреждения при эксплуатации атомной электростанции могут стать причиной серьезных последствий, ведь при таких поломках велика вероятность утечки опасных элементов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МАГАТЭ не хотят признавать киевский режим как угрозу для ЗАЭС.

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В Турции забили тревогу из-за скрытого Киевом сбоя на Южно-Украинской АЭС

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