Ближний Восток на грани нового взрыва: какой сигнал отправил Нетаньяху

Хороших новостей с Ближнего Востока не обещает и Биньямин Нетаньяху. Израильский премьер, стремительно теряющий поддержку избирателей, сделал воинственные заявления, забравшись на Голанские высоты. Одно из посланий, разумеется, было адресовано Тегерану. Нетаньяху вновь пообещал разгромить Исламскую Республику «уже совсем скоро». К слову, выступал политик фактически с захваченной сирийской территории, которую Тель-Авив считает так называемой зоной безопасности.

И хотя многие в самом еврейском государстве восприняли его заявление как предвыборный пиар, в Иране уже дали понять: Нетаньяху там слышат. О новой напряженности в регионе — в материале корреспондента «Известий» Александра Тузикова.

Яркий предвыборный всход. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поднялся на вершину горы Хермон. Это самая высокая точка Восточного Средиземноморья, да еще на спорной территории — Голанских высотах. На границе Израиля, Сирии и Ливана. Появление политика такого уровня на такой высоте — уже провокация, вызов соседям. Но Нетаньяху пригрозил не им, а стране за полторы тысячи километров.

«Это абсолютный контроль, подобного которому не было прежде. Мы не позволим ни одной террористической армии укрепиться у наших границ. Это одно из величайших достижений, которых мы добились военным путем. Но впереди еще много работы. И главная задача — разгромить террористический режим в Иране. Мы очень близки к этому. Мы обязаны это сделать — и мы это сделаем», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Почти религиозный экстаз в сочетании с предвыборным прагматизмом. 27 октября — голосование в 26-й созыв Кнессета. Кто как не лидер самого правого правительства в истории Израиля вновь консолидирует общество перед внешней угрозой? А заодно и перед внутренней.

Настоящей информационной бомбой в израильских медиа стало разоблачение, опубликованное старейшей ежедневной газетой Израиля — Haaretz.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил прямое предупреждение от президента ОАЭ бин Заида Аль Нахайяна за несколько дней до событий 7 октября. Но он не проинформировал об этом руководителей израильских служб безопасности», — сообщает Haaretz.

Речь о трагедии 7 октября 2023 года, тогда от рук террористов погибли почти 1200 израильтян. Оппозиция не раз утверждала, что Нетаньяху знал, но не предотвратил, высмеивала утверждения политика, что «его не разбудили» в момент нападения — генералы ЦАХАЛ и контрразведка ШАБАК постеснялись тревожить премьера. А теперь Гаарец утверждает, что президент Эмиратов лично звонил Нетаньяху за 10 дней до атаки.

«Я был потрясен увиденными материалами. Премьер был так самоуверен! Ему было даже скучно слушать о той страшной угрозе. Нетаньяху получил все возможные предупреждения», — сказал лидер оппозиции в Кнессете Яир Лапид.

По старой израильской традиции разоблачают не в тот момент, когда стало известно, а в тот, когда это зачем-то надо. Лапид — соперник Нетаньяху на будущих выборах. Как и экс-глава штаба ЦАХАЛ Гади Айзенкот, который вместе с Лапидом заявил: Нетаньяху — профнепригоден.

Предвыборный ультиматум Нетаньяху «разгромить Иран» в Тегеране услышали. И предупредили: Ближний Восток как никогда близок к тому, чтобы стать запалом к Третьей мировой.

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