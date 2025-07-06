«Добрые и своеобразные»: Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 46 0

Путин: на протяжении всей истории Россия и США находили нечто объединяющее страны

«Добрые и своеобразные»: Путин рассказал об истории взаимоотношений России и США

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент РФ отметил, что Москве и Вашингтону «всегда удавалось найти то, что объединяло страны».

Россия и США на протяжении всей истории находили нечто, объединяющее две страны. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналисту Павлу Зарубину.

Россия поставляла оружие и деньги США во время борьбы за независимость и поддерживала Север в годы Гражданской войны, отметил президент.

«У нас же всегда были, на протяжении очень длительного времени были очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами. <… > Мы находили нечто такое, что нас объединяло», — заявил президент РФ в беседе с журналистом.

Путин подчеркнул, что российская сторона поддерживала стремление США к независимости от Великобритании, проводила поставки вооружения, а также оказывала финансовую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Трамп обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине.

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