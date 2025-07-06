Путин вручил вторую медаль «Золотая Звезда» вдове генерал-майора Гудкова

Президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России вдове генерал-майора Михаила Гудкова, заместителя главкома ВМФ РФ. Видео опубликовано на сайте Кремля.

«Все мы будем помнить его, и не только по его делам, но и по тем объектам, которые теперь всегда будут связаны с его именем. Это и школа. Это улица в Донецке…» — перечислил президент.

В ходе церемонии Путин уточнил у женщины, что мама погибшего все еще живет в Новосибирске. Та подтвердила и добавила, что она очень гордится своим сыном.

«Ей есть чем гордиться», — заключил президент.

Ранее Путин объявил о присвоении Михаилу Гудкову второй Золотой звезды Героя России в ходе своего выступления на форуме Народного фронта «Все для победы!». Об этом писал 5-tv.ru.

Президент подчеркнул, что государство сделает все возможное, чтобы поддержать семью, родных и боевых товарищей погибшего офицера. В завершение своего выступления российский лидер почтил память Михаила Гудкова и всех воинов, павших в зоне специальной военной операции, минутой молчания.