«Имя дважды героя России навсегда останется в истории»: Путин о погибшем генерал-майоре Гудкове

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 46 0

Путин: имя дважды героя России будет носить военно-морское училище

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент России почтил минутой молчания память всех павших на СВО воинов.

Президент России Владимир Путин объявил о присвоении Михаилу Гудкову второй Золотой звезды Героя России в ходе своего выступления на форуме Народного фронта «Все для победы!». По словам главы государства, имя дважды Героя России навсегда останется в истории.

«Сегодня подписал указ о награждении Героя России Михаила Гудкова второй Золотой звездой. В его честь будут названы улица в Донецке и школа в ДНР. Имя дважды Героя России Гудкова будет носить и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, в городе, за который он сражался, приближая освобождение Донбасса и Новороссии», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что государство сделает все возможное, чтобы поддержать семью, родных и боевых товарищей погибшего офицера. В завершение своего выступления президент почтил память Михаила Гудкова и всех воинов, павших в зоне специальной военной операции, минутой молчания.

Напомним, Михаил Гудков, заместитель главнокомандующего ВМФ России, погиб в приграничном районе Курской области.

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