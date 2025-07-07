Новые правила: компенсация по европротоколу выросла вдвое
Компенсация по европротоколу в случае ДТП выросла вдвое
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Пострадавший теперь может получить до 200 тысяч рублей.
Россиянам в два раза увеличили выплаты по ОСАГО в случае ДТП. Но только когда аварию оформляют по европротоколу. То есть, без сотрудников полиции.
Если у автомобилистов возникли разногласия, максимальная сумма выплат составит 200 тысяч рублей. А когда водители договорились и один из них признал вину — пострадавший по-прежнему сможет получить компенсацию до 400 тысяч рублей при условии фотофиксации. Если ее нет, выплата составит 100 тысяч.
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