Трамп продлил приостановку повышенных в США тарифов на импорт до августа

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

На Китай решение не распространится.

Трамп продлил приостановку повышения в США тарифов на импорт до августа

Фото: Reuters/Ken Cedeno

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Президент США Дональд Трамп отсрочил введение повышенных тарифов на импорт до 1 августа текущего года. Такой указ опубликовали на сайте Белого дома.

«Я определил, что необходимо и целесообразно продлить приостановку, введенную в действие указом президента, до 12:01 по восточному времени (07:01 по московскому времени. — Прим. ред.) 1 августа 2025 года», — отметили в документе.

Уточнялось, что Трамп принял решение при помощи консультаций с высокопоставленными должностными лицами. Однако оно не распространится на торговлю с Китаем. До этого Трамп объявлял о заключении торговой сделки с государством.

Также Трамп заявил, что с 1 августа США введут пошлины в размере 25% на все товары корейского и японского происхождения, поставляемые в страну. Он подчеркнул, что США готовы и дальше торговать с Кореей и Японией, но намерены добиваться более сбалансированных отношений. Он уточнил, что новые тарифы должны компенсировать долгосрочный торговый дефицит, вызванный тарифной и прочей политикой этих стран.

Ранее писал 5-tv.ru, Трамп перенес введение пошлин на товары из Евросоюза на 1 июня.

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