Собянин: москвичи получат больше рабочих мест рядом с домом

Создание новых рабочих мест за пределами центра — одна из важнейших задач стратегии развития Москвы. Благодаря этому людям проще трудоустроиться рядом с домом и сократить время на дорогу. Город тоже остается в выигрыше: снижение избыточной маятниковой миграции уменьшает нагрузку на транспортную инфраструктуру. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«В наших планах до 2030 года — реализовать 37 проектов на земельных участках, расположенных в непосредственной близости от 32 московских городских вокзалов и станций метро. В общей сложности инвесторы возведут более двух миллионов квадратных метров деловой и торговой недвижимости, благодаря которым чему столица получит свыше 45 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции составят свыше 250 миллиардов рублей. А экономический эффект для города превысит 150 миллиардов рублей в виде налогов, арендных и других платежей до 2036 года», — написал мэр Москвы.

Одним из важных инструментов решения задачи по созданию новых рабочих мест стали масштабные инвестиционные проекты (МаИП), которые реализуют в Москве с 2016 года. В рамках МаИП инвесторы получают городские земельные участки, а взамен строят полезные для столицы объекты.

Как показывает практика, лучше всего для реализации МаИП подходят участки, находящиеся рядом со станциями метро, Московскими центральными диаметрами и Московским центральным кольцом. Офис или торговый центр, производственный цех или административное здание — выгодное месторасположение позволяет инвесторам достаточно быстро окупить вложения в объект.

О некоторых проектах

В этом году рядом со станцией метро «Некрасовка» на юго-востоке Москвы начнет работу торгово-развлекательный центр «Краски». Помимо магазинов, там планируется открыть кинотеатр, детский развлекательный центр и большой фитнес-клуб. Здесь смогут получить работу около 1,6 тысячи жителей Некрасовки.

На юго-западе Москвы, у станции метро «Воронцовская», строят 23-этажное здание делового центра. На первых пяти этажах будут работать торговая галерея, кафе, супермаркет, фудхолл, коворкинг, медицинский центр и спортивный комплекс. А с шестого по 23-й этаж разместятся офисные помещения. Таким образом, в Обручевском районе будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Недалеко от станции Кунцевская первого Московского центрального диаметра возводят офисно-деловой центр площадью более 36 тысяч квадратных метров. В нем разместят свыше 80 офисов, на первых этажах откроются кафе и рестораны, салоны красоты и аптека. В результате появится 2,5 тысячи рабочих мест. Завершить строительство планируется в 2025 году.



На севере столицы, вблизи транспортного хаба «Хорошевская», инвестор возводит многофункциональный комплекс площадью более 60 тысяч квадратных метров. В офисах и торговых помещениях смогут работать свыше четырех тысяч человек. Завершить строительство планируется в 2028-м.

«Создание рабочих мест с хорошей транспортной доступностью в разных районах Москвы — пример сбалансированного развития города. Новые предприятия, офисы, торговые центры востребованы жителями. Предприниматели получают возможность развивать бизнес в разных частях столицы, что стимулирует экономику. В результате в каждом районе Москвы формируются полноценные городские кварталы со своей жизнью, возможностями для работы и отдыха», — заключил Мэр Москвы.