«Но кое что обо мне не знает никто»: сын короля Бельгии признался в двойной жизни

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Младший сын короля Бельгии Филиппа оказался начинающим ди-джеем

Не по наследству: младший сын короля Бельгии признался в двойной жизни

Фото: IMAGO/Photo News/ТАСС

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Под другим именем принц пытался показать миру свои способности.

Младший сын короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды — 19-летний принц Эммануэль Леопольд Гийом Франсуа Мария — оказался начинающим ди-джеем. Как сообщает Page Six, молодой представитель монаршей семьи ведет двойную жизнь, выпуская электронную музыку под псевдонимом DJ Vyntrix.

Фото: IMAGO/Didier Lebrun/ТАСС; Instagram*/prince_emmanuel_belgium

Информация о его увлечении стала известна после летней вечеринки у замка Берг, организованной великим герцогом Люксембургским Анри — двоюродным дядей принца.

В последние недели Эммануэль опубликовал несколько новых танцевальных треков, а его страница в соцсетях после раскрытия личности собрала более 10 тысяч подписчиков.

Принц занимает третье место в очереди на бельгийский трон. У короля Филиппа четверо детей: принцесса Елизавета, принц Габриэль, принц Эммануэль и принцесса Элеонора. По действующему порядку наследования, корону в будущем, скорее всего, унаследует старшая дочь — принцесса Елизавета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон поручили сыну Джорджу встречу с ветеранами.

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