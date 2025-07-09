Продлить жизнь: как попрощаться с храпом навсегда менее чем за час

В основе новой методики — процедура без наружных разрезов.

Редкую инновационную операцию, позволяющую полностью устранить храп и апноэ сна, внедрили в России. Врачи Европейского медицинского центра (ЕМС) начали практиковать barbed-фарингопластику — методику со специальными «колючими» (от английского слова «barbed») нитями, укрепляющими и подтягивающими мягкое небо и стенки глотки. Об этом изданию Газета.ру рассказал оториноларинголог Ираклий Якобашвили.

На самом деле, храм может стать серьезной угрозой для здоровья.

«Например, у людей, которые храпят более 20% от общего времени сна, риск неконтролируемой гипертонии почти вдвое выше, чем у здоровых людей, а значит риски других сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт, также значительно увеличены», — пояснил эксперт.

Помимо этого, храп приводит к прерывистому отдыху, негативно воздействует на фазы глубокого сна. Ночное апноэ увеличивает возможность развития гипертонии, сердечной недостаточности и даже сахарного диабета. При этом те, у кого тяжелая форма заболевания, в три раза больше подвержены скорой смерти по разным причинам, чем те, у кого такого состояния нет.

Пациентам, храпящим регулярно, необходимо пройти лечение. Однако классическая операция подойдет не всем, ведь она часто связана с выраженным болевым синдромом, иссечением тканей и требует длительного восстановления, а также сопутствующей диеты и ограничения физических и голосовых перегрузок.

В основе новой методики с нитями barbed самофиксация без завязывания узлов, что ускоряет процедуру и снижает травматичность по сравнению с классической фарингопластикой. При вмешательстве ткани мягко перераспределяются, поэтому проходимость дыхательных путей восстанавливается физиологично. Операция не требует разрезов снаружи и длится до часа.

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