Последствия стихии: Ярославль пережил мощный ураган
Фонарный столб упал на ребенка во время урагана в Ярославле
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru
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Едва не погиб ребенок — на него упал фонарный столб.
Жители Ярославля приходят в себя после урагана. Все службы сейчас работают в усиленном режиме.
Больше тридцати бригад восстанавливают нарушенное электроснабжение, расчищают дороги и тротуары от завалов. Порывы ветра достигали двадцати метров в секунду. В городе повалены деревья, столбы и рекламные щиты. Серьезно повреждены десятки автомобилей. Владельцам предстоит дорогостоящий ремонт.
Во время шторма едва не погиб ребенок. Он возвращался домой, и уже во дворе на него упал фонарный столб. На помощь бросились очевидцы.
«Всем миром, кто здесь был, помогали, столб поднимали. Было тяжело. Видимо, в большом шоке болевом. Его унесли на носилках, врачи приехали, забрали на носилках», — рассказал очевидец Илья Горбунов.
Еще один ребенок пострадал во время разгула стихии в Подмосковье. 12-летняя девочка сидела в припаркованной машине, когда сверху упало дерево. Все из-за штормового ветра.
Во время бури без света остались несколько населенных пунктов. Коммунальные службы работали всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение. Устраняют последствия шторма и в Истре, там на дорогу упала вышка сотовой связи и перекрыла проезжую часть. Спасателям пришлось привлечь спецтехнику.
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