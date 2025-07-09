Загипнотизировал? У Дженнифер Энистон новый роман с мужчиной необычной профессии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Стали известны подробности нового романа Дженнифер Энистон

Стали известны подробности нового романа Дженнифер Энистон

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Faye Sadou

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Она встречается со специалистом по внушению, которого «залайкала» в личном блоге. Но было ли это ее желание?

Актриса Дженнифер Энистон познакомилась с возлюбленным, гуру отношений Дмимом Кертисом в сети. Об их романе общественность узнала недавно, однако теперь обнаружились новые подробности, которые обупликовало издание Daily Mail. Оказалось, Энистон сделала первый шаг и пыталась обратить на себя внимание лайками в личном блоге Кертиса.

В публикации сообщается, что Джим, который также является гипнологом и коучем, выкладывал вдохновляющие цитаты и аффирмации. Посты об «освобождении от прошлых шаблонов» и «призыве новой божественной силе» нашли отклик у Дженнифер, поэтому она «завалила» сетевым одобрением будущего партнера.

О том, что отношения «развиртуалились», стало известно сутки назад, когда папарацци застали Энистон и Кертиса врасплох на отдыхе. Пара проводила время на Майорке. Они катались на яхте с актером Джейсоном Бейтманом и его супругой Амандой Анкой. Но пока что официальных комментариев Дженнифер и Джим не делали.

Энистон два раза была замужем. Актер Бред Питт ушел от нее в 2005 году после пяти лет брака. Супружеская жизнь с актером Джастином Теру продлилась три года и закончилась в 2018 году. После этого у актрисы был долгий перерыв в отношениях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шоумен Михаил Галустян публично обратился к бывшей жене после развода.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.17
-0.55 91.42
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:26
Бодрящий удар по сердцу: как правильно пить кофе в жару
0:06
В Брянской области от атаки дронов-камикадзе ВСУ пострадала женщина
23:46
Глоток воздуха: что делать при нехватке кислорода в жару
23:30
«Последний день зноя»: когда жара отступит от Москвы
23:15
Загипнотизировал? У Дженнифер Энистон новый роман с мужчиной необычной профессии
22:55
«Левое сборище»: отец Фриске прокомментировал скандальный вечер в честь Жанны

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
Захарова: поставки западного оружия Киеву идут на убийство детей
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025