Под запретом: какие слова лучше не использовать при онлайн-переводах на карту

Профессор Капустина: Банк России расширил перечень подозрительных операций
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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Формулировки не должны содержать коммерческую цель операции.
Банковскую карту могут заблокировать при переводе денежных средств с нежелательным словом в сопутствующем сообщении. О том, как правильно формулировать назначение транзакции в беседе с aif.ru рассказала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.
По ее словам, алгоритмы банков ищут коммерческие термины и настроены на подозрительную активность, чтобы предотвращать отмывание доходов и финансирование терроризма.
«Банк России расширил перечень подозрительных операций, включив во внимание данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической схеме», — пояснила эксперт.
По ее словам, это чаще всего информация от операторов связи, что зафиксированы нетипичные действия клиента в мессенджерах, в большинстве случаев с незнакомыми контактами, или телефонная активность.
Профессор Капустина сформировала два списка назначений перевода — в первом риск быть заблокированным минимален, а во втором он близок к самому вероятному.
Рекомендуется использовать следующие формулировки:
- «Подарок на день рождения» — обычная формулировка, безопасная;
- «Помощь семье» — родственные отношения, подозрений не появится;
- «Возврат долга» — означает движение средств среди знакомых;
- «Спасибо за кофе» — совместные траты, дружеские отношения;
- «Компенсация за продукты» — бытовые расчеты;
- «Поддержка родителей» — помощь семье;
- «Оплата ужина» — небольшие бытовые расходы;
- «Возмещение такси» — совместные поездки на транспорте.
Не рекомендованные, опасные фразы:
- «Оплата товара или услуги» — торговые операции или сделки, могут заблокировать;
- «За услуги или за товар» — трактуется как теневой бизнес;
- «Комиссия» — посреднические теневые операции;
- «Процент» — намек на финансовые, сокрытые операции;
- «Инвестиции» — подозрения на незаконную деятельность;
- «Перевод средств» — банковская терминология, намек на теневой бизнес;
- «Оплата работ» — трудовая деятельность без оформления налогов;
- «Бонус» — скрытые теневые доходы вне системы налогообложения;
- «Вознаграждение» — ассоциация с теневыми операциями.
Как уточнила специалист, переводы должны казаться обычной составляющей дружеских или семейных отношений, а не как коммерческие операции.
«На данный момент Банк России не ограничивает суммы переводов, но, если за один раз человек отправляет много денег, это может вызвать дополнительные вопросы. Банк может приостановить перевод и попросить дополнительного подтверждения совершения клиентом такой транзакции, чтобы убедиться, что человек не находится под влиянием, например, мошенников», — добавила Капустина.
Следует внедрять лайфхаки
При переводе крупной суммы ее можно раздробить на несколько частей с разными формулировками, а отправлять лучше с разных карт, оформленных в различных банках.
- В сообщении к переводу надо добавлять имена и семейные события: «Кате на учебу», «На лекарства маме»;
- Можно привязать отправку к праздничной дате: «с 8 Марта», «с Новым годом»;
- Указать бытовые нужды: «на ремонт кофеварки»;
- Отметить совместные активности: «за билеты в кино»;
- Семейные обязательства: «алименты сыну»;
- Совместные расчеты: «часть за нашу поездку»;
- Добавить повод отправки средств: «на свадьбу сестре»;
- Пояснить сложность ситуации: «поддержка на лекарства».
Профессор отметила, что банковская система адаптируется к новым вызовам, однако вдумчивый подход к оформлению переводов позволит предотвратить ненужные блокировки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЦБ будет следить за денежными переводами россиян.
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