Под запретом: какие слова лучше не использовать при онлайн-переводах на карту

Формулировки не должны содержать коммерческую цель операции.

Банковскую карту могут заблокировать при переводе денежных средств с нежелательным словом в сопутствующем сообщении. О том, как правильно формулировать назначение транзакции в беседе с aif.ru рассказала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

По ее словам, алгоритмы банков ищут коммерческие термины и настроены на подозрительную активность, чтобы предотвращать отмывание доходов и финансирование терроризма.

«Банк России расширил перечень подозрительных операций, включив во внимание данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической схеме», — пояснила эксперт.

По ее словам, это чаще всего информация от операторов связи, что зафиксированы нетипичные действия клиента в мессенджерах, в большинстве случаев с незнакомыми контактами, или телефонная активность.

Профессор Капустина сформировала два списка назначений перевода — в первом риск быть заблокированным минимален, а во втором он близок к самому вероятному.

Рекомендуется использовать следующие формулировки:

«Подарок на день рождения» — обычная формулировка, безопасная;

«Помощь семье» — родственные отношения, подозрений не появится;

«Возврат долга» — означает движение средств среди знакомых;

«Спасибо за кофе» — совместные траты, дружеские отношения;

«Компенсация за продукты» — бытовые расчеты;

«Поддержка родителей» — помощь семье;

«Оплата ужина» — небольшие бытовые расходы;

«Возмещение такси» — совместные поездки на транспорте.

Не рекомендованные, опасные фразы:

«Оплата товара или услуги» — торговые операции или сделки, могут заблокировать;

«За услуги или за товар» — трактуется как теневой бизнес;

«Комиссия» — посреднические теневые операции;

«Процент» — намек на финансовые, сокрытые операции;

«Инвестиции» — подозрения на незаконную деятельность;

«Перевод средств» — банковская терминология, намек на теневой бизнес;

«Оплата работ» — трудовая деятельность без оформления налогов;

«Бонус» — скрытые теневые доходы вне системы налогообложения;

«Вознаграждение» — ассоциация с теневыми операциями.

Как уточнила специалист, переводы должны казаться обычной составляющей дружеских или семейных отношений, а не как коммерческие операции.

«На данный момент Банк России не ограничивает суммы переводов, но, если за один раз человек отправляет много денег, это может вызвать дополнительные вопросы. Банк может приостановить перевод и попросить дополнительного подтверждения совершения клиентом такой транзакции, чтобы убедиться, что человек не находится под влиянием, например, мошенников», — добавила Капустина.

Следует внедрять лайфхаки

При переводе крупной суммы ее можно раздробить на несколько частей с разными формулировками, а отправлять лучше с разных карт, оформленных в различных банках.

В сообщении к переводу надо добавлять имена и семейные события: «Кате на учебу», «На лекарства маме»;

Можно привязать отправку к праздничной дате: «с 8 Марта», «с Новым годом»;

Указать бытовые нужды: «на ремонт кофеварки»;

Отметить совместные активности: «за билеты в кино»;

Семейные обязательства: «алименты сыну»;

Совместные расчеты: «часть за нашу поездку»;

Добавить повод отправки средств: «на свадьбу сестре»;

Пояснить сложность ситуации: «поддержка на лекарства».

Профессор отметила, что банковская система адаптируется к новым вызовам, однако вдумчивый подход к оформлению переводов позволит предотвратить ненужные блокировки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЦБ будет следить за денежными переводами россиян.