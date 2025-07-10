«Фантастический лидер»: Трамп назначил главу минтранса США врио NASA

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 18 0

Дональд Трамп назначил министра транспорта временным главой NASA

«Фантастический лидер»: Трамп назначил главу минтранса США врио NASA

Фото: www.globallookpress.com/NASA

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Такое действие главы Белого дома лишний раз демонстрирует конфликт между ним и Илоном Маском.

Президент США Дональд Трамп сообщил о назначении временно исполняющим обязанности главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) министра транспорта Шона Даффи. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

«Шон (Даффи. — Прим. Ред.) проделывает огромную работу, управляя транспортными делами нашей страны. <…> Он будет фантастическим лидером этого все более важного космического агентства, пусть даже и на короткий период времени», — отмечает американский лидер.

Новое назначение Трампа лишний раз демонстрирует конфликт между ним и миллиардером Илоном Маском, который предлагал поставить во главе НАСА Джареда Айзекмана. Глава Белого дома ранее заявил, что заменит кандидатуру Айзекмана по причине того, что тот якобы «чистокровный демократ», который никогда ранее не жертвовал средства Республиканской партии.

Ранее издание Politico сообщило о намерении 2145 высокопоставленных сотрудников НАСА подать в отставку. Это вызвано политикой, которую проводит Трамп. В частности, Белый дом намерен уменьшить финансирование НАСА на 25% и сократить пять тысяч старших сотрудников управления. К тому же сокращение бюджета приведет к отмене десятков научных программ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что политика президента США Дональда Трампа ведет к падению доллара. Валюта ослабевает пропорционально тому, как стратегия американского лидера становится более ясной и определенной.

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