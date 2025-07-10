В Москву поступят 700 электробусов нового поколения в 2026–2027 годах

В 2026–2027 годах в Москву поставят 700 электробусов российского производства КамАЗ-52222 поколения А5. Они поступят в столицу согласно контракту, заключенному городом с ПАО «КамАЗ». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва активно заменяет автобусы на электробусы с 2018 года. Современный электротранспорт делает передвижение по городу комфортнее. Этим летом в парки Мосгортранса пришло уже 40 инновационных машин. Мы продолжаем развитие сети экологичных маршрутов наземного городского транспорта, как поручил Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.

Всего в 2025 году ожидается поставка 400 электробусов КамАЗ-52222 поколения А5 в парки Мосгортранса по ранее заключенному контракту.

Новый электробус: отличия и преимущества

В инновационных моделях больше места в салоне: средние и задние двери открываются наружу, а зеленая и красная подсветка на них обозначает начало и конец посадки. Пассажирам обеспечен дополнительный комфорт в пути: климатическая система работает еще эффективнее. Кроме того, стало удобнее ездить с ручной кладью (для нее сделали специальные места в передней части салона), а также с велосипедом и коляской, так как накопительные площадки теперь на 15 процентов шире.

Внешний дизайн новых электробусов соответствует современным мировым трендам. В салонах есть USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, система климат-контроля, электроотопители для поддержания оптимальной температуры и кнопки открывания дверей. Умное освещение меняет оттенок от холодного к теплому в 14:00.

Электробусы оборудованы по принципу безбарьерной среды: в них предусмотрены откидная аппарель, кнопки вызова водителя и специальные места для маломобильных пассажиров. Для удобства при оплате проезда цифровые валидаторы расположены возле дверей.

Все электробусы соответствуют самым строгим стандартам безопасности и уровня сервиса. При открытии дверей срабатывает воздушная завеса, которая помогает сохранить комфортную температуру в салоне. Для безопасности пассажиров транспорт оборудован видеокамерами внутри и снаружи.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет еще более четко видеть номер издалека. В салоне работает электрический отопитель, который сводит к минимуму влияние на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 километров до 80 километров, вес машины при этом остался прежним. В 2024 году на линию вышли КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне. Электробусы закупают по контрактам жизненного цикла. Это означает, что производители сами обеспечивают их исправность в течение 15 лет.

Электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Столица первой в России начала строить современные электробусные парки. Так, в 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе заработал парк «Митино», электробусы стали курсировать более чем в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го открылся третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает электробусы, которые курсируют на востоке города.

В 2024 году в Москве появилось более 70 электробусных маршрутов, в столицу поставили свыше 800 инновационных машин. Парк электробусов Мосгортранса — самый крупный в Европе. Более 2350 машин на электрической тяге производства ПАО «КамАЗ» и ООО «ЛиАЗ» обеспечивают работу свыше 210 маршрутов.