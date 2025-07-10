«Мы должны быть готовы ко всему»: в ЕС не могут понять, чего ждать от Трампа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Политика Трампа держит в напряжении страны Евросоюза

Политики ЕС не могут понять, чего ждать от Трампа по Украине

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Германия, Италия, Польша и Великобритания находятся в напряжении — они боятся, что американский лидер решит вывести часть войск США с их территорий.

Президент США Дональд Трамп непредсказуем для политиков стран Евросоюза. Они готовятся к самым разным сценарием, среди них — прекращение снабжения Киева и вывод американских солдат из Европы. Об этом пишет издание EADaily.

«Ничто уже не удивляет. Мы должны быть готовы ко всему», — сказал дипломат одной из стран НАТО.

Политики ЕС не получают достаточно информации от Вашингтона. Им приходится делать выводы, основываясь на поверхностных изречениях. Сейчас, например, европейские чиновники предполагают, что «Трамп начал звучать более последовательно в своей поддержке Украины». Это приводит к конфронтации с руководством Пентагона, которое занимает другую позицию по этому вопросу.

Сильнее всего ЕС беспокоит вероятность вывода части войск США из Европы. Прямое последствие такого решения — ослабление оборонительных возможностей европейских государств. Таким образом, непредсказуемая политика Трампа держит в напряжении Германию, Италию, Польшу и Великобританию, где размещены контингенты США. Страны пребывают «в неведении относительно своего будущего».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США отправили Украине новую партию вооружений.

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