«Не понимают, во что влезают»: Смирнитский о выгорании у артистов

По мнению актера, молодые коллеги теряют творческий ориентир из-за нехватки профессионального воспитания и увлечения «слабым материалом».

Выгорание артистов — это следствие слабого профессионального воспитания. Такое мнение высказал народный артист РФ Валентин Смирнитский в программе «Дорогие гости» на «Ретро FM» специально для 5-tv.ru.

«Это вопрос воспитания. Вопрос школы и так далее. То, что у них происходит выгорание — это недостаток воспитания», — сказал он.

Еще одна проблема — увлечение артистов слабым материалом. Смирнитский считает, что выгорают те, кто гонится за деньгами, пренебрегая своими творческими принципами.

«Они увлекаются слабым материалом, не очень понимая, во что они влезают. Им очень хочется заработать денег, это тоже фактор. Материальный фактор играет огромную роль. Они немножко теряются в этом», — добавил актер.

Конечно, в современном подходе к воспитанию артистов Смирнитский не нашел ничего общего с тем, через что прошел сам.

«Мы по-другому воспитывались. И воспитывались легендарными мастерами сцены и кинематографа», — сказал он.

Актер признался, что ему приходилось проживать творческие кризисы — это неотъемлемая часть пути любого артиста. Однако с «выгоранием» это состояние имеет мало общего как минимум потому, что обусловлено другими факторами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Смирнитский до сих пор корит себя за судьбу сына.