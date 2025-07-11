«Думаю, в понедельник»: Дональд Трамп анонсировал «важное заявление по России»

Раскрыть какие-либо подробности президент США пока отказался.

В начале следующей недели президент США Дональд Трамп хочет сделать важное заявление по России. Об этом американский лидер сообщил в ходе интервью NBC News.

«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — поделился Трамп.

Раскрыть какие-либо подробности президент США пока отказался.

К тому же американский лидер рассказал о новом соглашении, суть которого заключается в том, что союзники Соединенных Штатов по блоку НАТО будут оплачивать поставки оружия для Украины. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе саммита альянса в прошлом месяце.

«Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, поставляемое нами оружие отправляется в НАТО, а затем НАТО доставляет это оружие [Украине], и НАТО платит за это оружие», — уточнил Трамп.

Глава Белого дома во время интервью признался, что «ничего не знает» о произошедшей ранее приостановке поставок военной помощи Киеву. Как подчеркнул Трамп, нынешний министр обороны США Пит Хегсет «проделывает отличную работу».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США отправили Киеву новую партию оружия. Это первая крупная поставка, одобренная новой администрацией.