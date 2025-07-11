Люди под завалами: пятиэтажный дом обрушился в Алешках после атаки ВСУ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 22 0

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Херсонской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Враг нанес авиаудар по городу в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому дому в Алешках Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Под завалами разрушенной пятиэтажки находятся люди.

«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках», - сказал Сальдо.

Губернатор уточнил, что на место происшествия направились оперативные службы. Пресс-секретарь Сальдо Владимир Василенко добавил, что ВСУ всячески препятствуют работе спасателей на месте разрушения, где каждая минута на счету.

Регионы России систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на предприятии в Курской области после атаки дрона ВСУ начался пожар. Пострадавших в ходе атаки нет.

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