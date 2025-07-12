В Таиланде задержан россиянин за хранение запрещенных веществ

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 28 0

Мужчине может грозить лишение свободы или даже смертная казнь.

В Таиланде задержан россиянин за хранение запрещенных веществ

Фото: EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На популярном тайском курорте Пхукет 9 июля правоохранительные органы арестовали троих человек — двух граждан Таиланда и одного россиянина — по подозрению в нарушении законодательства о наркотиках. Об этом сообщает местное издание Phuket Express.

Инцидент произошел в районе Уичит, где полиция провела рейд в одном из элитных кондоминиумов, расположенном рядом с крупным торговым центром. В ходе операции сотрудники обнаружили запрещенные вещества и задержали трех подозреваемых.

«Полиция в Уичите, Пхукет, провела операцию, в результате которой были арестованы двое тайцев и один гражданин России по обвинению в хранении наркотиков в элитном кондоминиуме, расположенном за крупным торговым центром в районе Уичит», — говорится в сообщении.

Согласно результатам анализов у всех троих в крови обнаружили наличие следов экстази и кетамина. В связи с этим им предъявлены обвинения по статьям, касающимся хранения наркотиков первой и второй категории, а также незаконного потребления наркотических веществ.

В Таиланде действует жесткое законодательство, предусматривающее серьезные наказания за оборот запрещенных веществ. Подозреваемым может грозить лишение свободы или даже смертная казнь.

Ранее, писал 5-tv.ru, Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке розового лишая в Таиланде. 

+26° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:46
Сергей Лавров прибыл в Вонсан для переговоров с главой МИД КНДР
4:26
«Свобода» слова: немецкий комик предстанет перед судом за шутки про Трампа
4:06
В Таиланде задержан россиянин за хранение запрещенных веществ
3:43
Джонсон заявил о «полезной выгоде» Макрона от миграционного кризиса в Великобритании
3:05
«Проблемы с двигателями»: в Индии опубликовали отчет о катастрофе в Ахмадабаде
2:43
«4000 метров над Окой»: Марк Эйдельштейн прыгнул с парашютом

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025