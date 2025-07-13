Сэкономить на «подарках»: Трамп придумал новую схему финансирования поставок оружия Киеву

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Трамп придумал новую схему финансирования поставок оружия Украине

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

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Персональные «презенты» США для Украины — в прошлом.

Вопрос об американских поставках оружия Украине снова перевернулся на 180 градусов, спустя паузы в две недели поставки возобновились. И кое-какие боеприпасы «немедленно» пошли в Киев. Но есть нюансы.

Оказывается, немедленная помощь Киеву заключается в поставке десяти ракет-перехватчиков для установок Patriot. Много это или мало — десять ракет?

Давайте посмотрим на установку Patriot. Не нужно быть военным специалистом, чтобы убедиться, что на каждой по четыре ракеты-перехватчика. Значит, десять ракет хватит на то, чтобы «зарядить» две с половиной установки. Учитывая, какой «обычно» расход, — это на один залп.

Тогда зачем эта ромашка — поставляют или не поставляют? А вот зачем. Дональд Трамп, как прирожденный бизнесмен, придумал новую схему. От персональных подарков Киеву переходит на приобретение «вскладчину» с партнерами по НАТО. Так оно, конечно, подешевле будет.

Параллельно Америка расчехляет свое главное оружие — тарифы. На этой неделе Белый дом разослал двум десяткам государств официальные письма о введении новых тарифов на их товары, и в целом цифры совпали с теми, что по весне сам американский президент эффектно демонстрировал на лужайке перед Белым домом, с мелкими поправками — обещал Казахстану 27%, а установил 25%, Молдавии хотел 30% дать, а остановился на тех же 25%.

Но есть одно исключение — Бразилия. Своему соседу по Западному полушарию изначально Трамп намечал 10%-ный тариф, а нарисовал в итоге 50%. Конечно, бразильцам это не понравилось, и они даже вышли на демонстрации. И сожгли чучело Трампа.

И конечно, на это отреагировал президент — Лула да Силва. Который пообещал, что если не удастся договориться о снижении, будут вводить зеркальные пошлины.

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