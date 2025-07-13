«Она или он?» — теория о поле жены Макрона получила неожиданную судебную развязку

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Суд оправдал журналистку, называвшую жену президента Франции мужчиной

Фото, видео: Reuters/LUDOVIC MARIN; 5-tv.ru

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Происхождение первой леди Франции окутано тайной, что сподвигает любопытных журналистов к расследованию.

Очередная неловкость Эммануэля Макрона в общении с женой породила новую волну слухов и домыслов, что в президентской семье не все в порядке. Вот Брижит снова отвергла руку супруга у трапа самолета, когда они прилетали в Лондон.

Что, опять повздорили в самолете? Как в прошлый раз? Но сейчас фотографы не поймали кадров с игривыми зуботычинами. Макроны учатся на своих ошибках? Эммануэль стал уворачиваться? Объяснений может быть очень много, но это домыслы.

А вот факты. Апелляционный суд Парижа отменил обвинения в клевете против журналистки Наташи Рей, которая утверждает, что Брижит на самом деле трансгендер*, поменявший пол. То есть не врала журналистка про смену пола? Слишком все запутанно, давайте по порядку.

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В 2018-м году, когда Эммануэль Макрон только обживался в Елисейском дворце на первом президентском сроке, жительница городка Аркашон Наташа Рэй начала публиковать в соцсетях статьи, где заявила, что Брижит Макрон — трансгендер. Свое мини-расследование она вела три года, изучала семейное древо Брижит и фотографии.

И все более укреплялась во мнении, что госпожа Макрон и не Брижит вовсе, а Жан-Мишель — один из ее братьев, который поменял пол и имя.

Теории заговора помогает то, что публичная информация о Брижит начинается где-то с ее 40-летия, когда она, учительница, влюбилась в своего 14-летнего ученика — будущего президента Франции. А биография до этого туманна.

В 2021 году перед новыми выборами оппоненты оттоптались на трансгендерной теории уже по полной — она стала обсуждаться по всему миру.

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Железобетонных доказательств, например, справки от врача, нет ни с той, ни с другой стороны. И без того нестандартные отношения четы Макронов теперь рассматриваются под призмой — «И кто там из них мужик?»

А дальше теория начала жить своей жизнью. И вот в одной газете публикуется сенсация, что пластический хирург готов рассказать всю правду об операциях Брижит. А другая пишет, что этот хирург выбросился из окна. Потом оказывается, что и хирурга такого не было. Это фейк.

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Еще одно издание публикует, что у Трампа есть секретные файлы ФБР по Макронам «про это»… Но потом якобы сам Трамп звонит журналистам и просит «не раздувать».

И вот решение суда. Расследование Наташи Рей нельзя считать клеветой. А чем тогда? Вольной фантазией? Или правдой? Тема очень тонкая и щепетильная, но «примирение может быть основано только на правде».

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