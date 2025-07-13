Заявления западных стран о важности помогать развивающимся государствам на этом фоне выглядят нелепо.

Посол России в Осло Николай Корчунов назвал 17-й пакет санкций ЕС против РФ примером политики неоколониализма. Об этом сообщает РИА Новости.

Европа, по мнению дипломата, навязывает свои услуги и продукцию вопреки свободному рынку. Именно так Николай Корчунов прокомментировал поддержку правительством Норвегии санкций ЕС в отношении России.

Он уверен, что страны, которые поддерживают подобные меры, не только живут прошлым, но и полностью игнорируют реалии современного многополярного мира.

«Санкции — яркий пример западной политики неоколониализма, навязывания своих услуг и продукции вопреки механизмам свободного рынка» — цитирует информационное агентство дипломата.

Николай Корчунов подчеркнул, что действия Европы снижают доверие, нарушают цепочку постанов, а также могут привести к гуманитарным рискам. Отвественность за это, по мнению дипломата, непременно должны взять страны, поддерживающие политики неоколониализма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Словакия планирует прийти к соглашению с ЕК о поставках энергоресурсов из РФ.