Система «Купол Донбасса» ликвидировала 694 беспилотников ВСУ за неделю

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Система «Купол Донбасса» ликвидировала 694 беспилотников ВСУ за неделю

Система «Купол Донбасса» ликвидировала 694 беспилотников ВСУ за неделю

Фото: Полегенько Александр/ТАСС

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Атаке подверглись Донецк, Макеевка и Горловка.

За неделю 694 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР) были ликвидированы с помощью системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса». Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ России.

Отмечается, что в воздушном пространстве Донецка и Макеевки было уничтожено 300 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), а над территорией Горловки — 394 дрона украинских формирований.

Также есть информация о попытке атаки Донецкого машиностроительного завода боевиками ВСУ с помощью БПЛА «Чаклун», в составе конструкции которого было самодельное взрывное устройство с интегрированным механизмом подрыва.

Кроме этого, на границе Макеевки система «Купол Донбасса» перехватила дрон мультироторного типа FPV-дрон. Украинский беспилотник был нацелен на дома мирных жителей.

В Горловке операторы БПЛА смогли предотвратить теракт. Они ликвидировали боеприпас самолетного типа «ВЕКТОР» — дрон-носитель для FPV-коптеров, с помощью которого планировалось осуществить транспортировку малых ударных беспилотников для дальнейших нападений на граждан.

На месте падения уничтоженых БПЛА и их осколков работают специалисты-взрывотехники регионального управления ФСБ России. Все опасные устройства и части дронов ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Купол Донбасса» предотвратил атаку на Горловский молокозавод.

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