«Купол Донбасса» предотвратил атаку на Горловский молокозавод
Беспилотник ВСУ не достиг цели.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru
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Система «Купол Донбасса» помогла предотвратить атаку на молокозавод в Горловке. Об этом говорится в официальном сообщении УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).
Отмечается, что FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами, был вовремя перехвачен. Беспилотник обезвредили, а имеющиеся при нем взрывоопасные предметы были уничтожены.
Прежде сообщалось, что «Купол Донбасса» сорвал 188 террористических атак беспилотников ВСУ за неделю, об этом сообщал 5-tv.ru. В Макеевке, например, российские военнослужащие обезвредили украинский БПЛА Darts, оснащенный самодельным взрывным устройством на базе выстрела ПГ-7, позволяющего поражать цели на большой дальности.
На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.
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