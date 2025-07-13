Путин: для России имеет значение вопрос морали в большой политике

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Президент РФ приравнял его к геополитическим интересам.

Путин рассказал о значении морали и нравственности в большой политике РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Вопросы морали и нравственности для России по важности находятся наравне с геополитическими интересами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Прежде всего, конечно, в большой политике, как вы сказали, работают геополитические интересы, но для нашей страны, для нашего народа, имея в виду его особенности, все-таки вопрос морали и нравственности имеет значение», — поделился глава государства.

Российский лидер уточнил, что право не может находиться в отрыве от морали. По его словам, в теории права закон должен быть моральным. И юристы пользуются принципами на основе этого утверждения. Мораль, при этом, становится традиционным обычаем, который должен соблюдать каждый в обществе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в этом же интервью Путин вспомнил об отказе общаться с делегацией США из-за грубого поведения с пограничником. Случай прошел в 1990-е, когда глава государства работал в мэрии Санкт-Петербурга.

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