«Старейте на здоровье»: Наталья Рудова резко высказалась в адрес Меньшовой

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 65 0

Наталья Рудова пожелала Юлии Меньшовой стареть на здоровье

«Старейте на здоровье»: Наталья Рудова резко высказалась в сторону Меньшовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По словам актрисы, телеведущая обидела женщин за 50.

Телеведущая Юлия Меньшова совсем недавно высказала мнение о том, что попытки молодиться женщинами выглядят смешно. Нашлись те, кто готов поспорить. Актриса Наталья Рудова, например, решила выразить негодование и защитить всех представительниц прекрасного пола.

«Еще одна… Больше всего меня убивает то, с какой ненавистью и завистью женщина кидается на другую женщину! Хотя женщина должна быть на стороне женщины, но нет. Уважаемая, если вы хотите стареть, старейте на здоровье! А если кто-то из девочек хочет быть девочкой, это их право. Зачем кого-то осуждать?» — в беседе с изданием VOICE поделилась 42-летняя артистка.

Наверное, Наталью возмутили слова Меньшовой о том, что усилия, прикладываемые к сохранению молодости, пропорциональны низкому уровню самооценки. Ведь Рудова не скрывает, что делает уколы ботокса и коллагена, а также проходит курсами биоревитализацию — внутрикожное введение гиалоурановой кислоты.

Также Юлия поделилась мнением, что женщине за 50 нелепо «надевать обтягивающее короткое платье, делать себе попу или идти ее качать в фитнес-зале». Конечно, Рудова еще не достигла такого возраста, но демонстрировать фигуру она никогда не против. 

Помимо этого, Меньшова отметила, что 20-летним девушкам более зрелые женщины не смогут составить конкуренцую, так как первые более натуральны. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще сказала Юлия Меньшова в этом спорном интервью.

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