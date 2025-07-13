«Старейте на здоровье»: Наталья Рудова резко высказалась в адрес Меньшовой

По словам актрисы, телеведущая обидела женщин за 50.

Телеведущая Юлия Меньшова совсем недавно высказала мнение о том, что попытки молодиться женщинами выглядят смешно. Нашлись те, кто готов поспорить. Актриса Наталья Рудова, например, решила выразить негодование и защитить всех представительниц прекрасного пола.

«Еще одна… Больше всего меня убивает то, с какой ненавистью и завистью женщина кидается на другую женщину! Хотя женщина должна быть на стороне женщины, но нет. Уважаемая, если вы хотите стареть, старейте на здоровье! А если кто-то из девочек хочет быть девочкой, это их право. Зачем кого-то осуждать?» — в беседе с изданием VOICE поделилась 42-летняя артистка.

Наверное, Наталью возмутили слова Меньшовой о том, что усилия, прикладываемые к сохранению молодости, пропорциональны низкому уровню самооценки. Ведь Рудова не скрывает, что делает уколы ботокса и коллагена, а также проходит курсами биоревитализацию — внутрикожное введение гиалоурановой кислоты.

Также Юлия поделилась мнением, что женщине за 50 нелепо «надевать обтягивающее короткое платье, делать себе попу или идти ее качать в фитнес-зале». Конечно, Рудова еще не достигла такого возраста, но демонстрировать фигуру она никогда не против.

Помимо этого, Меньшова отметила, что 20-летним девушкам более зрелые женщины не смогут составить конкуренцую, так как первые более натуральны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще сказала Юлия Меньшова в этом спорном интервью.